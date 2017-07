Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-07 / 10:00 *XING Events mit neuen Produktentwicklungen im Bereich Mobile* *XING Eventmarkt in der Android App, EasyEntry Version komfortabel online verfügbar* · Größere Reichweite für sämtliche Events auf dem XING Eventmarkt durch iOS und Android App · Neue Generation der Einlassmanagement-Software ist direkt im Browser nutzbar · Bedienoberfläche ist übersichtlicher, die Performance noch stabiler München, 07. Juli 2017. XING Events (www.xing-events.com [1]), der Experte der Eventbranche für die Themen Eventvermarktung, Teilnehmermanagement und Ticketing, hat sein Produktangebot noch weiter an die zunehmende Mobile-Nutzung angepasst - der XING Eventmarkt mit seinen rund 30.000 Veranstaltungen ist jetzt neben der XING iOS App auch in der Android App verfügbar. Events können dort gezielt gesucht und Tickets im Ticketshop direkt gekauft werden. Ebenso werden die persönlichen Eventempfehlungen angezeigt. Auf diese Weise profitieren Veranstalter jetzt von einer noch größeren Reichweite als bisher. Der Nutzer der App kann beim jeweiligen Event sämtliche wichtigen Informationen einsehen - Ort und Zeit, Beschreibung der Veranstaltung, die Sprecher sowie auch die Gästeliste. "Nach dieser wichtigen Ergänzung unseres Angebotes arbeiten wir jetzt mit Hochdruck daran, sämtliche Funktionen des Eventmarktes für die Veranstalterseite mobil nutzbar zu machen", erläutert Maik Wiege, Senior Product Owner bei XING Events. "Vorrangig war für uns jedoch, dass unsere Veranstalter auch wirklich jeden potentiellen Teilnehmer über den XING Eventmarkt erreichen können." *Neue Einlassmanagement-Software ist jetzt auf sämtlichen Endgeräten sofort einsetzbar* Die neue Version der bewährten Software für Einlassmanagement, EasyEntry, muss ab sofort nicht mehr heruntergeladen und installiert werden. Sie wird schnell und komfortabel direkt im Browser geöffnet. Ihr Design ist an die EasyEntry App angelehnt, die sowohl für Android als auch für iOS verfügbar ist. Dies erleichtert dem Veranstalter die parallele Nutzung auf verschiedenen Geräten. Das neue EasyEntry bietet sämtliche Funktionen der Vorgängersoftware, ist aber im Zuge der Bearbeitung noch übersichtlicher gestaltet worden. Zudem wurden die Stabilität und Performance weiter verbessert. "Mit der aktuellen Lösung ist es jetzt für Veranstalter noch leichter geworden, ihren Einlass zu organisieren", betont Wiege. "Durch die Browsernutzung sind sämtliche Endgeräte einsatzfähig, so dass beim Event neben den Laptops mit angeschlossenen Handscannern weitere Helfer mit Smartphones und Tablets über die Kamera Tickets problemlos scannen können." *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING AG, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events über zwölf Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Antje Schwuchow XING Events: Sandstraße 33 www.xing-events.com [1] D-80335 München Pressematerial: Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 www.xing-events.com/presse antje.schwuchow@xing.com [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-07-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 590555 2017-07-07 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=590555&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a76c41dc5654556c05645104ac877b2d&application_id=590555&site_id=vwd&application_name=news

