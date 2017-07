IRW-PRESS: JAXON MINERALS INC: Jaxon Minerals Inc.: Neue Massivsulfidvorkommen in Konzessionsgebiet Hazelton identifiziert

Jaxon Minerals Inc. (TSX-V: JAX, Frankfurt: 0U3) (Jaxon oder das Unternehmen) freut sich, ein Update des Explorationsprogramms beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Silber-Gold-Zink-Blei-Projekt Hazelton bereitzustellen. Das Ziel des Unternehmens besteht in dieser ersten Phase darin, die Beständigkeit und die Größe von bereits zuvor identifizierten hochgradigen, geschichteten Massivsulfidflözen zu ermitteln, die über ein Gebiet von etwa einem Quadratkilometer historisch kartiert wurden.

Jason Cubitt, President von Jaxon Minerals, sagte: Unsere Feldcrews haben hervorragende Arbeit geleistet, als sie sowohl historische als auch kürzlich entdeckte Massivsulfidflöze freigelegt haben. Der Umfang und die Größe der Mineralisierung an der Oberfläche sind äußerst beeindruckend. Da die ersten Analyseergebnisse bald eintreffen werden, bin ich mit unseren Fortschritten sehr zufrieden.

Höhepunkte: - Neue Entdeckungen - Geophysikalische Flugvermessungsauswertung im Gange - IP (induzierte Polarisierung) und Mise a la masse-Untersuchungsplan - 122 Gesteinsproben im Analyselabor eingetroffen - Strukturgeologe beauftragt Neue Entdeckungen In der Zone Max wurden mehrere neue bedeutsame Massivsulfidvorkommen identifiziert - sowohl geschichtete als auch Zuleitungs-/Brekziensysteme der darüber liegenden geschichteten Mineralisierung. Die neuen Vorkommen und acht kürzlich entdeckte Erweiterungen bestehender historischer Vorkommen (entlang des Streichens und neben der Schichtung) erstrecken sich zwischen einer Höhe von 539 und 753 Metern (214 Meter vertikal) über den Abhang und weisen eine seitliche Ausdehnung von etwa 1.000 Metern auf. Bewertung der VTEM-Untersuchung Wie bereits zuvor gemeldet, hat Jaxon kürzlich historische Daten von einer im Jahr 2012 durchgeführten Flugvermessung zur magnetischen Untersuchung der Widerstandsfähigkeit erlangt. Jaxon hat Condor Consulting Inc. mit der Verarbeitung und Analyse der EM- und Widerstandsfähigkeitsdaten der 454 Kilometer (Luftlinie) umfassenden Untersuchung beauftragt, um die Anpeilung von Zielen in der Tiefe der äußerst mineralisierten VMS-Vorkommen, die an der Oberfläche der Zonen Max und Knoll vorgefunden wurden, zu unterstützen.

Zwei der Zielzonen von Condor weisen eine hohe Priorität auf, wobei eine davon mehrere starke einzelne Resonanzen in der Nähe einer magnetischen Anomalie enthält, was auf eine östliche Erweiterung des Max Stock hinweist. Die anderen enthalten mehrere schwache einzelne Resonanzen, die mit dem Mineralvorkommen Knoll in Zusammenhang stehen, und eine größere Verwerfung, die anhand einer magnetischen geneigten Ableitung interpretiert wird. Weitere Interpretationen sind im Gange.

IP und Mise a la masse-Untersuchungsplan SJ Geophysics hat seine Pläne für die 3-D-IP- und Mise a la masse-Untersuchungen zur Erstellung einer 3-D-Darstellung von leitfähigen Einheiten in der Zone Max abgeschlossen. Diese Ergebnisse werden mit den Ergebnissen der Flugvermessung zur Untersuchung der Leitfähigkeit, den Ausbissen an der Oberfläche, der strukturellen Kartierung und den Daten historischer Aufzeichnungen von Diamantbohrungen kombiniert, um eine detaillierte Interpretation der darunter liegenden Geologie in der Zone Max durchzuführen. 122 Gesteinsproben von Analyselabor erhalten Der erste Satz von 59 Gesteinsproben, bestehend aus 42 Schlitzproben und 17 ausgewählten Schürfproben, ist am 21. Juni in dem Labor von MS Analytical aus Langley (British Columbia) eingetroffen. Eine zweite Lieferung von 63 Gesteinsproben, bestehend aus 47 Schlitzproben und 16 ausgewählten Schürfproben, ist am 4. Juli in dem Labor eingetroffen. Außerdem wurden vier Proben, die hohe Konzentrationen an feinkörnigen Antimon-Silber-Sulfosalzen enthielten, zur Dünnschliffproduktion und mineralogischen Analyse an Vancouver Petrographics gesendet. Strukturgeologe beauftragt Jaxon hat einen leitenden Strukturgeologen beauftragt, um die Erstellung des geologischen Modells der Zone Max durch detaillierte strukturelle Interpretationen zu unterstützen. Der Berater wird am 9. Juli am Standort eintreffen.

Die technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Derrick Strickland, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, erstellt und geprüft.

Jaxon ist ein Grund- und Edelmetall-Explorationsunternehmen, dessen regionaler Fokus auf den Westen Kanadas gerichtet ist. Das Unternehmen ist zurzeit auf die Weiterentwicklung seines Projektes Hazelton im Norden von British Columbia und die Projekte Wishbone/Foremore im goldenen Dreieck (Golden Triangle) von British Columbia fokussiert.

