Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Nach wie vor belasten Unsicherheiten die Stimmung, so ein Händler. Die steigenden Renditen am Anleihemarkt sowie politische Spannungen drücken auf die Stimmung. Die Vorgaben aus Übersee waren negativ. Etwas stabilisierend wirkte die Ankündigung der Bank of Japan, unbegrenzt zehnjährige japanische Staatsanleihen zu einem bestimmten Preis zurückzukaufen.

Die Spannungen um Nordkorea sowie die Unsicherheit um eine möglicherweise strafferen Geldpolitik in der Eurozone und den USA belasten die Stimmung. Die Erwartungen an den in Hamburg stattfindenden G20-Gipfel sind offenbar ebenfalls nicht allzu hoch. Am Nachmittag steht der offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA und die Entwicklung der Löhne und Gehälter im Fokus, nachdem der ADP-Bericht für den Privatsektor eine weniger günstige Entwicklung angedeutet hatte.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,39% tiefer bei 8'851,92 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsst 0,29% auf 1'406,13 Zähler ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,31% auf 10'067,87 Punkte. Unter den 30 wichtigsten Titeln notieren 26 im Minus und nur vier im Plus.

Die Index-Schwergewichte geben auch zum Wochenschluss die Richtung ...

