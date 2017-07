Bad Marienberg - Im Jahr 2016 standen insgesamt 576 Millionen Euro an Förderleistungen im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (Aufstiegs-BAföG - vormals Meister-BAföG) zur Verfügung, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 3,2% (18 Millionen Euro) mehr als 2015.

Den vollständigen Artikel lesen ...