NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Beiersdorf mit "Overweight" und einem Kursziel von 110 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Berufung von Top-Managern wie Vorstandschef und Finanzchef von außerhalb des Konsumgüterkonzerns zeige, dass sich Beiersdorf vom alten Management-Stil sowie Eignerstrukturen verabschiede, schrieb Analyst Richard Taylor in einer Studie vom Freitag. Größere Innovationen wie bei Nivea und eine strikte Kostenkontrolle seien ebenfalls positiv./ck/bek

