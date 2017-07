Frankfurt - Heute steht in den USA der Arbeitsmarktbericht im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben seien gemischt. Der ADP-Report habe einen Anstieg von 158 Tsd. Stellen in der Privatwirtschaft angezeigt, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien mit Werten unterhalb von 250 Tsd. aber außergewöhnlich niedrig und relativ zur Beschäftigtenzahl auf einem Allzeittief. Zudem lägen die Beschäftigungskomponenten der ISM-Indices weit im Expansionsbereich. Insofern sollten die Erwartungen an den heutigen Arbeitsmarktbericht nicht zu hoch geschraubt werden. In letzter Zeit sei generell ein etwas langsamerer Beschäftigungsaufbau zu beobachten gewesen - trotz guter Vorgaben. Sei dies ein Anzeichen der zunehmenden Anspannung am Arbeitsmarkt?

