Patrick Picenoni (CONREN): Wendepunkt voraus?!

Die seit Herbst 2016 vorherrschende Reflationsdynamik - und hier insbesondere die hohe Erwartung einer Reflationierung in den USA - ist ins Stocken geraten.

Nachdem der Reflation-Trade die Monate seit Herbst letzten Jahres geprägt hat, gab es bis ins 2. Quartal hinein wenig Neuigkeiten oder Überraschungen. Nun hat sich aber die hohe Erwartung an eine Reflationsentwicklung, insbesondere in USA, deutlich abgeschwächt. Dazu haben Aktienmärkte bei steigenden Renditen korrigiert. Die zentrale makroökonomische Frage ist damit: handelt es sich hierbei nur um eine kurzfristige Schwäche der Reflationsdynamik oder befinden wir uns bereits an einem Wendepunkt? Wir halten an unserem aktuellen Hauptszenario fest und denken, dass uns in den Sommermonaten volatilere Märkte bevorstehen könnten. Zentral ist dabei unsere Überzeugung, dass die Wirkung von nur leichten Zinssteigerungen auf die Märkte weiter unterschätzt wird (siehe Q4 2016 und Ende Q2 / Beginn Q3 2017). Längerfristig sind wir recht positiv gestimmt. Kurzfristig wird die Berichtssaison für Unternehmensgewinne im 2. Quartal entscheidend sein.