FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem jüngsten Rückschlag von ihrem Rekordhoch sind Osram-Aktien am Freitag wieder in Schwung gekommen. Die Papiere des Beleuchtungskonzerns kletterten im ruhigen Marktumfeld um 3,4 Prozent auf 69,78 Euro.

Analyst Michael Hagmann von der Investmentbank HSBC hatte sein Kursziel auf 80 Euro hochgeschraubt - gut 14 Prozent über dem aktuellen Xetra-Niveau. Osram sei nach der Trennung von Siemens 2013 eine Erfolgsstory. Er lobte das gute Wachstumsprofil dank der Bereiche Opto Semiconductors und Specialty Lighting.

In der Studie beschäftigte sich Hagmann ausführlich mit Firmenabspaltungen, die in Europa wieder stark in Mode kämen. Regelmäßig hängten die Papiere der Mutterkonzerne den Gesamtmarkt nach diesen Spin-offs ab.

Die Osram-Aktie hatte am 20.Juni mit 73,51 Euro einen neuen Rekordstand erreicht. Anschließend ging es bis zum Vortag um über 8 Prozent abwärts. Nun sind die Papiere mit gut 40 Prozent Kursgewinn 2017 wieder der Favorit im MDax./ag/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000LED4000

AXC0097 2017-07-07/10:50