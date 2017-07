Wie ich gehört habe, soll der für Ende 2018 geplante Umzug der Bawag PSK AG in die neue Zentrale am Hauptbahnhof nicht so glatt über die Bühne gehen wie geplant. Ich hatte dir berichtet, dass die Bawag PSK AG den 66 Meter hohen Turm der Signa-Holding namens "The Icon Vienna" mit 1400 Mitarbeitern beziehen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...