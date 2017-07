Gestern mussten Anteilseigner von ProSiebenSat.1 bei kräftigen Umsätzen einen Kursverlust in Höhe von 3,5% verbuchen, dieser Kursabschlag war gleichzeitig der höchste Tagesverlust seit dem 15.05.2017. Damit befindet sich die ProSiebenSat.1-Aktie auf dem Niveau des 6-Monats-Tiefs - Anleger verbuchen seit Jahresauftakt einen Verlust in Höhe von -8,6%. Im Dax erreichten in...

Den vollständigen Artikel lesen ...