Wien - General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) verlor gestern nach einem negativen Analystenkommentar 3,8%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der Mischkonzern befinde sich in einer schwierigen Lage, die der neue CEO nur schwer lösen könne, so der Analyst.

Den vollständigen Artikel lesen ...