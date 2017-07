Nach einer Prognoseerhöhung sind die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Aurelius am Freitag kräftig angesprungen. Am Vormittag lag das Papier knapp sechs Prozent im Plus. Am Vorabend hatte der Vorstand signalisiert, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des Konzerns im laufenden Geschäftsjahr wohl bei 650 Millionen Euro liegen wird.

