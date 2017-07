EZB-Direktor Benoit Coeure warnt vor einem zu schnellen Umschalten der aktuell ultralockeren Geldpolitik. Der Notenbanker setzt stattdessen auf ein "behutsames" Vorgehen unter Berücksichtigung der Inflationsaussichten.

Die EZB sollte aus Sicht von Notenbank-Direktor Benoit Coeure auf ihrem Weg in Richtung einer weniger expansiven Geldpolitik weiterhin sehr behutsam vorgehen. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die signalisierten Änderungen für die Märkte zu abrupt kommen, sagte Coeure in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit ...

