Frankfurt - US-Staatsanleihen starteten zunächst freundlich in den Juni, wiesen dabei aber nur geringe Kursschwankungen auf, so die Experten von Union Investment.Bis zur Monatsmitte seien die Renditen daher nur geringfügig zurückgekommen. Eine größere Bewegung habe erst gegen Monatsende eingesetzt. In Europa habe eine Rede von EZB-Chef Draghi für Aufsehen gesorgt. Damit habe Draghi letztlich den Boden für einen baldigen Ausstieg aus den Anleihekäufen geebnet. US-Schatzanweisungen hätten sich dem Umfeld steigender Renditen im Euroraum daraufhin nicht gänzlich entziehen können. US-Papiere hätten die Bewegung aber nicht in vollem Umfang nachvollzogen. Ein Grund hierfür dürften auch die mehrheitlich schwächeren Konjunkturdaten gewesen sein. Viele wichtige Indikatoren seien hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben.

