Atemberaubendes Finale bei "Global Gladiators": In einem Duell hoch über den Victoria Falls in Sambia bezwingt Oliver Pocher seine Kontrahentin Lilly Becker - und wird "Global Gladiator" 2017! "Lilly war ein harter Brocken, es war echt tough, aber es hat super viel Spaß gemacht", resümiert der Comedian seinen knapp sechswöchigen Afrika-Trip auf ProSieben. Das Finale von "Global Gladiators" erzielte gute 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 07.07.2017 (vorläufig gewichtet: 06.07.2017)



