MARC O'POLO feiert seinen 50. Geburtstag



Am Vormittag präsentierten Robbie & Ayda Williams im MARC O'POLO Store München ihre Capsule Collection. Sie ist ab sofort exklusiv in MARC O'POLO Stores und unter www.marc-o-polo.com erhältlich. Fotografiert wurde die zugehörige Kampagne vom Starfotografen Peter Lindbergh.



Am Abend waren rund 1.800 Gäste aus aller Welt im MARC O'POLO Village am Hauptsitz in Stephanskirchen bei München geladen. Highlight der großen Birthday Party waren eine Fashion Show mit bekannten und angesagten Runway Models. Aleksandra Woroniecka, Fashion Director der französischen Vogue, Lichtdesigner Thierry Dreyfus (Eyesight) sowie DJ Peter Kruder sorgten für eine perfekte Komposition aus Styling, Musik sowie Lichteffekten. Zuständig für das High-End Casting: das Duo Angus Munro und Noah Shelley.



Unter den Gästen fanden sich zahlreiche Celebrities, darunter: Mads Mikkelsen (aktuelles Gesicht der MARC O'POLO Kampagne), Numan Acar, Marie Bäumer, Oliver & Katrin Berben, Nicolette Krebitz, Stephan Luca, Javi Martínez, Claudio Pizarro, Hans Sigl, Alicia von Rittberg, Tom Wlaschiha, Susanne Wuest sowie viele weitere.



