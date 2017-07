FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS UBM PLC PRICE TARGET TO 740 (755) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3150 (3100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TO 'OVERW.' ('EQUAL W.') - TARGET 900 (750) P. - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 1845 (1660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 110 (101) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4390 (4360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES COATS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 100 PENCE - BERENBERG RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SIG PRICE TARGET TO 145 (115) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS ITV PRICE TARGET TO 225 PENCE - 'BUY' - CITIGROUP INITIATES ENTERTAINMENT ONE WITH 'BUY' - TARGET 295 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1583 (1278) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 460 (456) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3330 (3200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 184 (174) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 947 (946) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1554 (1522) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SEVERN TRENT TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 2160 (2200) PENCE - JEFFERIES CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8200 (8400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 273 (263) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 580 (535) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 950 (880) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES AB FOODS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3300 (2900) PENCE - LIBERUM CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 333 (338) PENCE - 'HOLD' - MACQUARIE CUTS HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 73 (87) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS STAGECOACH GROUP PLC TO 'HOLD' ('BUY') - SOCGEN CUTS ITV PRICE TARGET TO 145 (155) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS ROYAL MAIL TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 390 (420) PENCE - UBS RAISES N BROWN PRICE TARGET TO 230 (185) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'BUY'



