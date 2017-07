Durch die Fusion entsteht eines der größten digitalen

Kommunikations- und Vermarktungsunternehmen weltweit



Wien (ots) - IMS Internet Media Services (IMS), ein

Tochterunternehmen von Sony Pictures Television Networks und eines

der größten und führenden Werbevermarktungs- und

Medieneinkaufsunternehmen in Lateinamerika, gibt mit dem heutigen Tag

eine Mehrheitsbeteiligung an Httpool, einem internationalen

Cross-Channel-Werbenetzwerk mit Präsenz in Zentral- und Osteuropa

sowie in Asien, bekannt.



Vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung entsteht durch die

Fusion eines der größten Digital-Marketing- und

Vermarktungsunternehmen weltweit. IMS und Httpool sind in vielen

Märkten exklusive Werbevermarkter der Social-Media-Plattformen

Twitter, LinkedIn sowie Spotify, vertreten mehr als 5.000 globale und

lokale Verlagshäuser in 30 Ländern in Lateinamerika, Zentral- und

Osteuropa und Asien und zählen mehr als 6.000 Kommunikationsagenturen

bzw. werbetreibende Unternehmen zu ihren Kunden.



Zwtl.: One-Stop-Shop-Lösungen für digitale Werbekampagnen



"Diese Akquisition ermöglicht es IMS, die Märkte in einigen

wirtschaftlich hochinteressante Regionen und Länder in Europa und

Asien mit zu entwickeln und ein wahrhaft weltweit agierendes

Unternehmen zu schaffen. Gemeinsam bieten IMS und Httpool

End-to-End-Lösungen in der Auslieferung von

Digital-Marketing-Kampagnen, unterstützen ihre Vermarktungspartner

mit lokalem Marktverständnis und stärken Verlagshäuser und

Werbetreibende sowie viele Unternehmer und Dienstleister entlang der

digitalen Wertschöpfungskette in den einzelnen Märkten", erklärt

Gastón Taratuta, CEO und Gründer von IMS.



"Die Zusammenführung von IMS und Httpool bietet werbetreibenden

Unternehmen One-Stop-Shop-Lösungen für lokale und internationale

Werbekampagnen und unterstützt Netzwerke und Verlagshäuser bei der

Monetarisierung ihrer Inhalte in einigen der weltweit am schnellsten

wachsenden Märkte", erklärt Andy Kaplan, President Worldwide Networks

von Sony Pictures Television.



Zwtl.: Wichtiger Meilenstein für IMS und Httpool



"IMS und Httpool teilen die gleiche Vision, so dass wir uns keinen

passenderen Partner vorstellen konnten. Dieser Deal ist ein wichtiger

Meilenstein für Httpool und eine wichtige Anerkennung für all unsere

bisherigen Erfolge. Die Zusammenführung mit IMS wird unser Wachstum

vorantreiben und es uns ermöglichen, unsere proprietären Lösungen auf

globaler Ebene auszurollen", betont Aljosa Jenko, CEO und Gründer von

Httpool.



"Httpool und sein Team haben eine erstaunliche internationale

Position aufgebaut, komplementäre Werbetechnologien entwickelt und

teilen die gleichen unternehmerischen Werte wie IMS. Durch die

Zusammenführung der Kräfte ist es nun den beiden Gruppen möglich,

durch kontinuierliche Innovation, Offenheit, Kreativität und

Allianzen nachhaltig auf das weltweite digitale Ökosystem Einfluss zu

nehmen", fügt IMS-CEO Gastón Taratuta hinzu.



"Durch die Fusion von IMS und Httpool entsteht einer der weltweit

größten Vermarkter von Twitter, LinkedIn und Spotify, wodurch unsere

Partnerschaften zusätzlich verstärkt werden und zahlreiche Synergien

geschaffen werden. Wir freuen uns außerdem darauf, gemeinsam mit IMS

schon bald weitere exklusive Vermarktungspartnerschaften führender

Plattformen und Medien bekannt geben zu dürfen", ergänzt Florian

Magistris, Geschäftsführer von Httpool Austria.



IMS - mit Hauptsitz in Miami - verfügt über Niederlassungen in

Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile, Panama, Peru,

Ecuador und Uruguay.



Httpool hat 19 Niederlassungen in Österreich, Indien, Hongkong,

Bulgarien, Tschechien, Kroatien, Griechenland, Ungarn, Kosovo,

Mazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien, Estland, Lettland,

Litauen, Ukraine und Russland.



Zwtl.: Über IMS:



IMS Internet Media Services ([www.imscorporate.com]

(http://www.imscorporate.com)), ein Tochterunternehmen von Sony

Pictures Television, ist ein führendes digitales Kommunikations- und

Marketingunternehmen, das Partnerschaften mit schnell wachsenden

Unternehmen aufbaut, die ihren Markt in Lateinamerika ausbauen

möchten.



IMS hilft Marken, neue Anziehungskraft zu erreichen und in der

Region durch ihr einzigartiges Ökosystem von Business-Allianzen,

kreativen Content-Lösungen sowie Medienmanagement und Investment

Services zu wachsen. Führende Marken wie EA, Foursquare, LinkedIn,

Spotify, Snapchat, Twitter, Spotify, Yahoo, Twitch, Vevo und Waze

arbeiten ausschließlich mit IMS, um ihre Präsenz in Lateinamerika zu

stärken. IMS hat seinen Hauptsitz in Miami und verfügt über

Niederlassungen in Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile,

Panama, Peru, Ecuador und Uruguay.



Zwtl.: Über Httpool:



Httpool ([www.httpool.com] (http://www.httpool.com/)) ist das

führende mittel- und osteuropäische Cross-Channel-Werbenetzwerk mit

weiteren Niederlassungen in Indien und Hongkong. Httpool ist der

exklusive Repräsentant von Twitter, LinkedIn, Spotify und weiteren

globalen und lokalen Medien und Plattformen in über 22 Märkten,

darunter Österreich, der Schweiz, Russland, Indien, Hongkong, Polen,

Lettland, Litauen, Estland, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Tschechien, Kroatien, Griechenland, Ungarn, Kosovo, Mazedonien,

Rumänien, Serbien, Slowenien, Slowakei und Ukraine.



Httpool ist ein führender Anbieter von Social Media Advertising

und einer der größten Werbepartner von Facebook und Instagram in

seiner Region, mit direkter technischer Anbindung (via

API-Schnittstellen) an die wichtigsten Social Networks. Httpool setzt

auf die fortschrittlichsten proprietären und lizenzierten

Technologien und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung.

Httpool Austria (www.httpool.at) ist das Headquarter der

Httpool-Gruppe für die DACH-Region. Als Geschäftsführer von Httpool

Austria fungiert Florian Magistris.



