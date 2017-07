Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Höchenschwand/Berlin (pts011/07.07.2017/11:00) - Einen Award gewinnen! Das konnte sich das Familienunternehmen BAUR Wohnfaszination http://www.baur-bwf.de aus Höchenschwand im Schwarzwald gut vorstellen. Gerade deshalb ist es eine große Ehre für alle Mitarbeiter des Unternehmens, seit Februar 2017 für den German Brand Award nominiert worden zu sein. Doch so enden keine Geschichten, so beginnen sie. Der Rat für Formgebung und das German Brand Institut sind Impulsgeber der deutschen Markenwirtschaft. Gemeinsam initiieren diese den begehrten Award, welcher das Ziel verfolgt, erfolgreiche Markenführung in Deutschland auszuzeichnen. Überreichung im Museum Am 29. Juni 2017 reisten Geschäftsführer Ernst Baur und Tochter Pamela zur Preisverleihung nach Berlin. Es war ein Tag großer Spannung und Freude, denn sie haben den Award tatsächlich gewonnen - in einer wunderschönen Museums-Location durften sie den German Brand Award 2017 für herausragende Markenführung in der Kategorie Industry Excellence in Branding/Interior & Lifestyle entgegennehmen. "Für mich ist diese Auszeichnung etwas ganz Besonderes", so Ernst Baur. "Mittlerweile investieren über 70 Mitarbeiter ihr Know-how und ihr Herzblut in unser Unternehmen." Pamela Baur ist stolz auf ihr Familienunternehmen, doch ganz besonders auf die Region, aus der sie stammt: den Schwarzwald. Deshalb freut sie sich, dass durch diesen Award nicht nur die Leistungen von BAUR WohnFaszination anerkannt, sondern auch die ganze Region und die Menschen, die den Schwarzwald ausmachen, ins Rampenlicht gerückt wurden. "In der Entwicklung unserer Einrichtungen im Wohn- und Hotelbereich beschäftigen wir uns sehr viel mit wertvollem natürlichem Holz und echten Materialien des Schwarzwaldes. Wir setzen zudem auf Nachhaltigkeit in Arbeitsprozessen. Doch unsere Nachhaltigkeit und das Familiengefühl weitet sich auf die Menschen aus, die mit uns zusammenarbeiten und uns umgeben. Wir vertrauen ihnen und sie vertrauen uns. Sie bilden das Herzstück unserer nun ausgezeichneten Arbeit. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken." Obwohl die Verbundenheit zur Region offensichtlich erscheint, ist der Auszeichnung für Interior & Lifestyle besonders zu entnehmen, dass bei BAUR Wohnfaszination die Kreativität und Offenheit für stylische Design-Konzepte in unterschiedlichsten Stilrichtungen im Fokus stehen - und das seit 1882, nicht 08/15. (Ende) Aussender: BAUR WohnFaszination GmbH Ansprechpartner: Andreas Schmidt Tel.: +49 (0)7755 9393-19 E-Mail: as@baur-bwf.de Website: www.baur-bwf.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170707011

