Hamburg - Überschattet von Krawallen hat in Hamburg der erste G20-Gipfel der grossen Wirtschaftsmächte in Deutschland begonnen. Kanzlerin Angela Merkel begrüsste die Staats- und Regierungschef sowie die Führung der Europäischen Union am Freitagvormittag in der Hamburger Messe. Im Anschluss wollte sich die G20-Runde in einer ersten gemeinsamen Sitzung mit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus befassen.

Am frühen Nachmittag stand ein Arbeitsessen zu den Themen Wachstun und internationaler Freihandel auf dem Programm. Mit Spannung wurde dabei der Auftritt von US-Präsident Donald Trump erwartet, der mit seinem Abschottungskurs wesentliche Gipfelziele blockieren könnte.

Trump trifft Putin

Im Mittelpunkt des ersten Gipfeltags wird aber die erste Begegnung zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sein. Sie reden unter anderem über die Kriege in Syrien und der Ukraine.

Nach einer Krawallnacht mit nach offiziellen Angaben mehr als 110 verletzten Polizisten und mindestens 29 Festnahmen eskalierte die Lage in Hamburg am Morgen erneut. Hunderte Protestierer versuchten, in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort vorzudringen. An verschiedenen Stellen der Stadt gingen Autos in Flammen auf.

Tausende Demonstranten erwartet

Wie an den Vortagen wollten am Freitag Tausende Menschen auf die Strasse gehen ...

