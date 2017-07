Wenn wir auf Embedded-Systeme treffen, was jedem von uns jeden Tag unzählige Male passiert, gehen wir davon aus, dass diese Systeme sicher sind oder wir machen uns darüber schlichtweg keine Gedanken . Aber was bedeutet Sicherheit überhaupt? Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen der sogenannten Betriebssicherheit (Safety) und der Zugangssicherheit (Security). Während Safety Menschen beim Umgang mit einem System schützen soll, ist Security der Schutz vor Menschen oder deren "Einbruchswerkzeugen", also dem Missbrauch und unbefugtem Zugriff. Wenn man das Beispiel einer Eingangstür nimmt, wird der Unterschied schnell deutlich: Ein Klemmschutz, der Verletzungen verhindern soll, oder ein Sensor, der bei Gefahr eine Drehtür anhält, fallen in den Bereich Safety. Eine überwachungskamera hingegen oder die Zugangsbeschränkung per Fingerprint sind eindeutig der Security zuzuordnen.

