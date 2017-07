LONDON (dpa-AFX) - Breit aufgestellte Energiekonzerne wie Eon und RWE könnten laut der Investmentbank Goldman Sachs von fortgesetzten Restrukturierungen profitieren. Mit Blick auf börsennotierte europäische Versorger würden einfach strukturierte Anbieter mit einem Aufschlag zu denen gehandelt, die komplexer aufgestellt seien, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Freitag. Vor diesem Hintergrund zählten Eon und RWE zu seinen Favoriten.

Gandolfo traut beiden Werte in den kommenden Monaten Kursgewinne von mindestens 20 Prozent zu und bekräftigte trotz einer leichten Zielsenkung für RWE von 22,80 auf 21,10 Euro seine Kaufempfehlungen. Für die Eon-Anteilsscheine schraubte er das Kursziel von 9,60 auf 10,50 Euro nach oben.

'RWE UND EON HABEN NEUES KAPITEL AUFGESCHLAGEN'

Wegen des Aufstiegs der Erneuerbaren Energien, des Drucks auf die traditionelle Stromerzeugung und notwendiger umfangreicher Investitionen in die Stromnetze dürften immer mehr Unternehmen größere Schritte wagen. Hinzu komme der Druck von Großaktionären. Insgesamt schienen Eon mit der Abspaltung des Kohle- und Gaskraftwerksgeschäfts in die Beteiligung Uniper sowie RWE mit der Abspaltung der Ökostromtochter Innogy ein neues Kapitel in der europäischen Energiebranchen aufgeschlagen zu haben.

RWE sei dadurch mittlerweile ein Mischung aus einem rein konventionellen Anbieter und der zukunftssicheren Tochter Innogy geworden. Diese klarere Ausrichtung und Komplexitätsreduzierung hätten den Aktienkurs von RWE - ähnlich wie den von Eon nach der Uniper-Abspaltung - in den vergangenen Monaten bereits deutlich angetrieben. Weiteres Kurspotenzial könnte durch eine Verringerung der Innogy-Beteiligung sowie der buchhalterischen Realisierung von Einsparungen bei dem Atomausstiegskosten entstehen.

Eon sei indes bereits nahezu zukunftssicher aufgestellt. Die Bewertung der Aktien hinke aber der des vergleichbaren Konkurrenten Innogy deutlich hinterher - und dabei erschienen selbst die Innogy-Aktien zu niedrig bewertet.

INNOGY AUF 'BUY' HOCHGESTUFT

Gandolfi stufte die Innogy-Papiere denn auch von "Neutral" auf "Buy" hoch. Bis zu seinem neuen Kursziel von 41,50 Euro ist fast ein Fünftel Luft nach oben. Der Analyst begründete seine positive Einschätzung mit dem großen Gewinnanteil des Deutschland-Geschäfts sowie einer hohen Dividendenrendite. Bei den Anteilsscheine der Eon-Kraftwerksbeteiligung Uniper sieht der Experte trotz einer Zielerhöhung von 17,00 auf 18,50 Euro nicht mehr ganz so viel Potenzial. Er stuft sie daher weiterhin mit "Neutral" ein.

Bei Aktien mit der Einstufung "Buy" rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial./mis/ag/das

