WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Bund hat im vergangenen Jahr Weiterbildungen stärker gefördert als im Jahr zuvor. 2016 standen insgesamt 576 Millionen Euro für das so genannte Aufstiegs-Bafög zur Verfügung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das seien 18 Millionen Euro mehr (3,2 Prozent) als 2015.

Mit dem Aufstiegs-Bafög werden Teilnehmer der beruflichen Aufstiegsfortbildung finanziell unterstützt. Sie erhalten Beiträge zu den Kosten der Bildungsmaßnahme und zum Lebensunterhalt. Die Zahl der Empfänger von Aufstiegs-Bafög blieb laut Bundesamt 2016 mit knapp 162 000 Geförderten nahezu unverändert./geh/DP/stb

