Am Freitag übergibt eine junge Deutsche den G20-Teilnehmern ein Kommuniqué. Das Papier entstand beim Girls20-Summit. Was die Veranstalterin des Gipfels und die deutsche Delegierte erwarten.

Vom 16. bis 23. Juni trafen sich 20 junge Frauen zum Girls20-Summit in München: Sie stammen aus Australien, Argentinien, China, Indonesien, Mexiko, Russland - oder Deutschland. Insgesamt 20 Nationen waren bei der Veranstaltung vertreten. Ihr Ziel: Programme entwickeln, die die Erwerbsbeteiligung von Frauen in ihren Heimatländern stärkt.

Entstanden ist daraus ein Kommuniqué, das die deutsche Teilnehmerin Marleen Och am Freitag an Professor Lars-Hendrik Röller, wichtigster wirtschaftspolitischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel, übergibt.

Die G20-Staats- und Regierungschefs erhalten damit eine Liste konkreter Empfehlungen, die sich der weiblichen Erwerbsbeteiligung in Energie und Klimawandel, Digitalisierung der Wirtschaft und Migrationsfragen widmen und deren Erhöhung zum Ziel haben. Wir haben mit der deutschen Teilnehmerin sowie mit der Veranstalterin des Summits gesprochen.

WirtschaftsWoche: Eine Woche lang haben 20 junge Frauen aus den G20-Ländern diskutiert, wie sich die Erwerbstätigkeit von Frauen auf der ganzen Welt verbessern lässt. Haben diese Studentinnen überhaupt einen Einfluss auf das, was in ihrer Heimat geschieht?Heather Barnabe: Die Mädchen gehen nach dieser Woche mit vielen Erfahrungen nach Hause. Sie lernen und trainieren dort Fähigkeiten, die ihnen in der Schule niemand beibringt, die sie aber dringend benötigen, um persönlich voranzukommen und so auch zum Wirtschaftswachstum in ihrer Heimat beitragen. Außerdem bilden die jungen Frauen Netzwerke, von denen wiederum andere Frauen profitieren können. So haben viele Teilnehmerinnen sehr effektive Online-Netzwerke ins Leben gerufen. Eine ehemalige Teilnehmerin setzt sich für Hygienestandards in den ländlichen Gebieten der Türkei ein und so weiter. Da gibt es viele großartige Projekte, die aus dem Girls20-Summit hervorgegangen sind. Nicht zu vergessen der Vorbildeffekt, den die Frauen vom Gipfel mit nach Hause bringen: Sie ermutigen andere, für sich einzustehen.

Frau Och, was nehmen Sie vom Summit mit, wovon andere junge Frauen in Deutschland profitieren können?Marleen Och: Ich plane, ein Mentoren-Netzwerk zwischen Studentinnen und Schülerinnen aufzubauen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie hilfreich es wäre, einen Ansprechpartner auf Augenhöhe zu haben, der einem bei der Frage nach dem richtigen Studienfach weiterhelfen kann.

