Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, hat die türkische Regierung aufgefordert, die Hintergründe der Festnahme von Menschenrechtsaktivisten schnellstmöglich zu erklären. Sie appelliere an die türkische Regierung, "unverzüglich Klarheit über die Gründe der Festnahmen zu schaffen und die Vorwürfe in einem zügigen, rechtsstaatlichen Vorgaben entsprechenden Verfahren aufzuklären", sagte Kofler am Freitag.

"Die Hintergründe der Festnahmen auf der türkischen Insel Büyükada sind nach wie vor unbekannt." Unter den Festgenommenen befinde sich auch die Direktorin der Türkei-Sektion von Amnesty International. Alle Betroffenen hätten zum Zeitpunkt ihrer Festnahme "an einer routinemäßigen Fortbildung zum Thema des Informationsmanagements teilgenommen".