HAMBURG (Dow Jones)--Begleitet von heftigen Protesten hat in Hamburg offiziell das Treffen der 20 wichtigsten Industrienationen begonnen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte am Freitagvormittag zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter Frankreichs Präsident Emanuel Macron und US-Präsident Donald Trump. Die G20-Chefs wollten sich zunächst zu einem sogenannten Retreat zurückziehen, also zu einem reinen G20-Treffen ohne Gäste.

Mit großer Spannung wurde das Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erwartet. Es sollte nach Angaben aus Delegationskreisen am Nachmittag stattfinden. Dies würde bedeuten, dass die G20-Beratungen zum Klima ohne die beiden Regierungschefs stattfinden müssten.

Gleichzeitig würde diese Variante jedoch auch gehörig Druck vom G20-Gipfel nehmen, denn das Klima gilt als einer der größten Streitpunkte des Treffens. Hintergrund ist die bekannte Absage Trumps an das Pariser Klimaabkommen. In Gipfelkreisen wurde nicht ausgeschlossen, dass es in der Abschlusserklärung des Gipfels eine zurückhaltende Formulierung zum Klima und den ausdrücklichen Verweis geben wird, dass sich mit den USA ein Mitglied der 20 dem Pariser Abkommen nicht mehr verpflichtet fühlt. Dies wäre diplomatisch bemerkenswert, hätte aber keine praktischen Auswirkungen.

Vor dem Start des G20-Gipfels hatte Merkel ein Gespräch mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Äthiopier Tedros Adhanom Ghebreyesus, sowie ein Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau geführt. Inhalte wurden nicht bekannt.

Brennende Autos

Nachdem bereits in der Nacht zu Freitag tausende Menschen gegen den G20-Gipfel demonstriert hatten - es gab zahlreiche Festnahmen und knapp 80 verletzte Polizisten - zündete am Freitagmorgen die nächste Eskalationsstufe. Rund um den Gipfelort, die Hamburger Messehallen, gingen mehrere Autos in Flammen auf. Außerdem wurden Barrikaden, Mülltonnen und Holzpaletten angezündet. Nach Polizeiangaben wurden außerdem Verkehrszeichen sowie Baumaterial herausgerissen. Das Ziel der Aktionen: Die Anfahrt der Delegationen zum G20-Gipfel zu verhindern.

Bislang unbekannte Täter zerstachen nach Polizeiangaben den Reifen eines Wagens der kanadischen Delegation. Außerdem wurden in einigen Straßen sogenannte Krähenfüße verstreut, um Autoreifen zu zerstören. Zudem wurden Polizeibeamte den Angaben zufolge mit Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen. Dabei seien Beamte verletzt worden, teilte die Hamburger Polizei mit.

Hubschrauber angegriffen

Bislang unbekannte Täter warfen zudem die Scheiben einer Polizeiaußenstelle in Hamburg-Horn mit Steinen ein. Zwei mit Beamten besetzte Streifenwagen der Bundespolizei wurden den Angaben zufolge im Bereich des Bahnhofs Altona angegriffen, die Scheiben wurden eingeschmissen und die Wagen beschmiert. Auf einen nicht besetzten Streifenwagen wurde ein Molotowcocktail geworfen, der sich jedoch nicht entzündete.

Ein Polizeihubschrauber wurde den Angaben zufolge im Stadtteil Altona mit einer Leuchtrakete angegriffen. Das Geschoss verfehlte den Hubschrauber nur knapp. Außerdem wurden die Scheiben des Konsulats der Mongolei wurden eingeworfen.

Parallel gab es auch friedliche Sitzblockaden, unter anderem in der Nähe der Messe. Teilweise versuchten mehrere hundert Personen, die Straßen zu blockieren. Die Blockaden wurden jedoch von der Polizei "aufgelöst".

