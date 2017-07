Paris - Die Anleger an den europäischen Börsen haben sich am Freitag weiter zurückgehalten. Schuld an den moderaten Kursverlusten waren die anhaltenden Sorgen über eine weltweite Straffung der Geldpolitik - vom anstehenden US-Arbeitsmarktbericht werden Hinweise auf die weitere Politik der amerikanischen Notenbank Fed erwartet. Zudem richten sich die Blicke auf den bereits angelaufenen G20-Gipfel in Hamburg, wo sich US-Präsident Donald Trump erstmals mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin trifft.

Um die Mittagszeit verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,17 Prozent auf 3'456,24 Punkte. Auf Wochensicht steuert er dank des freundlichen Starts am Montag immerhin auf ein knappes Plus zu. Der Pariser CAC-40-Index sank am Freitag um 0,40 Prozent auf 5'131,77 Zähler. Der Londoner FTSE 100 profitierte nur kurz von schwachen Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...