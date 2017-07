Früher wog ein Stanzabfall-Ballen bei Smurfit Kappa in Neuburg 380 kg. Heute sind es 520 kg - bei unveränderter Ballengröße. Möglich macht das die hohe Verdichtungsleistung der Kanalballenpresse HSM VK 7215. Für den Abtransport der Ballen zum Recycling in der Papierfabrik bedeutet das spürbare Vorteile: Es fallen insgesamt weniger Ballen an, der Gabelstapler muss seltener fahren und die Auslastung der LKWs in Richtung Papierfabrik steigt um 30 Prozent. "Die Unterauslastung der LKWs ist bei uns nun endgültig Vergangenheit", sagt Rüdiger Graf, Betriebsleiter bei Smurfit Kappa in Neuburg an der Donau. Und die Ergebnisse übertreffen die Prognosen: Eigentlich sollte die VK 7215 Ballen mit 480 kg auswerfen, heute bringen die Pappballen in Neuburg 520 kg auf die Waage. "Das alles sind", so Graf, "wirtschaftliche Vorteile, die den ROI der Maschine auf unter drei Jahre drücken." Es sind große Mengen, aber sie sind unvermeidlich. Bis zu 48 t Stanzabfälle fallen bei Smurfit Kappa in Neuburg täglich an. Das bayerische Werk der internationalen Smurfit-Kappa-Gruppe hat sich auf die Lebensmittelbranche und dort vor allem auf Molkereien spezialisiert. Joghurt-Steigen und Kartons für den Transport von Milchpackungen verlassen typischerweise das Werk. Die Stanzabfälle werden nicht zwischengelagert, sondern gehen direkt aus der Produktion in eine Ballenpresse, um zur Wiederverwertung an eine Papierfabrik des Konzerns transportiert zu werden. "Wenn die Ballenpresse ausfällt, steht die gesamte Produktion still", beschreibt Rüdiger Graf die Anforderungen an die Papierpresse am Ende der Produktionsstrecke. In einem Werk, das von Montag um 6 Uhr bis Samstag um 12 Uhr rund um die Uhr produziert, hat man deshalb maximale Anforderungen an die Betriebssicherheit einer Ballenpresse: "Die Entsorgung muss zu 100 Prozent klappen."

Betriebssicherheit ist Kostenfaktor

Die bestehende ...

