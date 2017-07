Bonn (ots) - Sexualität ist nicht nur jungen Menschen vorbehalten. Im Gegenteil: Mit zunehmendem Alter steigt die Zufriedenheit mit der eigenen Sexualität. Das heißt jedoch nicht, dass ältere Paare keine Probleme hätten - es sind nur andere als bei jüngeren Menschen. Anstatt die Probleme schamhaft zu verschweigen, lohnt es sich, diese zu thematisieren und gegebenenfalls Hilfe bei Fachleuten zu suchen. Eine neue kostenlose Broschüre der Seniorenliga beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema "Liebe und Sex im Alter". Neben Informationen zu gesundheitlichen Einschränkungen und deren Behandlung enthält der Ratgeber auch wertvolle Tipps zur Krankheitsverhütung und zu einem erfüllten Sexualleben im Alter. Umfassende Informationen sowie weiterführende Links sind auch unter www.liebe-und-sex-im-alter.de abrufbar.



Sexualität und Lust im Alter und damit einhergehende Probleme werden auch in der Partnerschaft oftmals wenig thematisiert. Dabei stecken dahinter nicht selten ernsthafte Probleme, über die sich die Betroffenen oft selbst nicht im Klaren sind. Neben der Psyche können auch organische Ursachen für sexuelle Störungen verantwortlich sein. Dies kann das Leben und vor allem das Zusammenleben von Partnern nachhaltig belasten. "Deshalb sollte man solche Schwierigkeiten nicht als unabänderliche Alterserscheinung hinnehmen", rät Ann-Marlene Henning, Psychotherapeutin: "Dazu gehört, die Dinge offen zu formulieren und gegebenenfalls medizinischen oder therapeutischen Rat in Anspruch zu nehmen." Erster Ansprechpartner ist der Hausarzt oder der Urologe bzw. die Gynäkologin. "Um letztlich einander nah zu bleiben oder sich wieder näher zu kommen, bedarf es einer offenen und vertrauensvollen Kommunikation über die eigenen Wünsche und die des anderen", ist Henning überzeugt: "Ein erfülltes Liebesleben ist für die Gesundheit von enormer Wichtigkeit, weshalb man nach dem Motto 'Reden ist Gold' immer über alles reden sollte, was man in der Partnerschaft als störend oder problematisch empfindet."



Die Broschüre "Liebe und Sex im Alter" kann kostenlos bei der Deutschen Seniorenliga, Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn bestellt werden. www.liebe-und-sex-im-alter.de



