Köln (ots) - Bei SUPER RTL fangen die Schulferien in diesem Jahr hervorragend an - und gehen genauso weiter. Acht Wochen lang zeigt Deutschlands beliebtester Kinderfernsehsender unter dem Motto TOGGO Ferienspaß montags bis freitags immer von 8.00 bis 13.15 Uhr ein handverlesenes Ferienprogramm. Fantasievolle Filme und angesagte Serien mit den coolsten Helden bei Jungen und Mädchen. Zwischen den Formaten ist ebenfalls für perfekte Unterhaltung gesorgt, denn hier erwarten die kleinen Zuschauer neue Ausgaben von "Aaaah! - Das Achterbahnquiz". Natürlich sind auch die bekannten TOGGO Moderatoren Vanessa, Beni, Daniele und Paddy sowie viele neue Gesichter mit von der Partie.



Ein besonderer Anreiz besteht in diesem Jahr darin, dass die Kinder für ihre Lieblingsformate in kostenlosen und spannenden Spielen online antreten und sogar das TV-Programm aktiv mitbestimmen können. "Ninjago" oder "Nexo Knights"? "Bugs Bunny" oder "Tom & Jerry"? Wer wird die wöchentlichen Sommer-Duelle für sich entscheiden? Die Siegerserien bekommen jede Woche immer am Freitag einen ganz besonderen Platz innerhalb des Ferienprogramms.



TOGGO Stars am laufenden Band und die Kinder bestimmen mit - All das und noch viel mehr unter dem Sommermotto TOGGO Ferienspaß.



