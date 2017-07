Linz - Die politischen Diskussionen zwischen Brüssel und der Regierung Polens hatten bisher keine negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Gegenteil. Die polnische Notenbank habe ihr monatliches Zinsprotokoll veröffentlicht und die Prognosen für das Wirtschaftswachstum für 2017 von 4,0% auf 4,7% erhöht. Reduziert worden sei allerdings der Inflationsausblick für 2017 von 2,5% auf 2,3%. Dem Sitzungsprotokoll sei eine Unstimmigkeit bezüglich der weiteren Zinspolitik zu entnehmen. Ein Teil der stimmberechtigten Mitglieder spreche sich, wegen der steigenden Inflation, für eine Leitzinserhöhung 2018 aus. Der andere Teil argumentiere mit nachlassendem Inflationsdruck genau das Gegenteil. Man dürfe gespannt sein, wie 2018 die Zinsentscheidung ausfalle. Die schwankende Zinsfantasie bzw. der politische Druck auf Polen dürfe den Polnischen Zloty (PLN) in Bewegung halten. Wir erwarten für die nächste Zeit beim EUR/PLN Kurse zwischen 4,2000 bis 4,2500, so die Oberbank. (07.07.2017/alc/a/a)

