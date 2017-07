Das Essener Landgericht zieht einen Schlussstrich unter das Verfahren um umstrittene Millionenprämien für die Manager des Pleitekonzerns Arcandor. Die Angeklagten mussten jedoch tief in die Tasche greifen.

Das Essener Landgericht hat den Untreueprozess gegen vier ehemalige Aufsichtsratsmitglieder des früheren Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor eingestellt. Zuvor hatten die Angeklagten eine Auflage des Gerichts erfüllt und jeweils 75.000 Euro an die Staatskasse überwiesen, wie der Vorsitzende Richter Edgar Loch am Freitag mitteilte. Angesichts der bisherigen Ergebnisse der Beweisaufnahme und der persönlichen Verhältnisse der Angeklagten reiche die Geldauflage aus, das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung ...

