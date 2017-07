Die Produktion deutscher Unternehmen ist im Mai kräftig gestiegen - zum fünften Mal in Folge. Auch Nachbarland Frankreich glänz mit starken Zahlen. Die deutliche Ausweitung der Produktionszahlen überrascht Ökonomen.

Einen so langen Aufwärtstrend hat es seit sechs Jahren nicht mehr gegeben: Die deutschen Unternehmen fuhren ihre Produktion im Mai den fünften Monat in Folge hoch. Industrie, Baubranche und Energieversorger stellten zusammen 1,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten nach zuletzt eher spärlichen Auftragszuwächsen lediglich ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Im April hatte die Fertigung um 0,7 Prozent zugelegt.

"Die zum Jahresende 2016 starke Dynamik bei den Auftragseingängen übersetzt sich seit Jahresbeginn in eine lebhafte Ausweitung der Produktionszahlen", erläuterte das Ministerium. Die Belebung habe die meisten Industriezweige erfasst, womit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...