Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat gestern nach Börsenschluss die Prognose für das laufende Jahr hinsichtlich des EBITDA-Ziels deutlich angehoben.

Ursächlicher grund für die Erhöhung ist der erfolgreiche Verkauf der Beteiligung Getronics. Dieser soll sich im laufenden Jahr mit rund 160 Mio. EUR positiv auf das EBITDA auswirken.

Größter Exit der Unternehmensgeschichte untermauert Geschäftsmodell

Mit der gestern Abend verkündeten Veräußerung der in 2012 von der niederländischen KPN übernommenen Getronics konnte AURELIUS den größten Exit in seiner Historie verzeichnen.

Bisher war dies der ebenfalls in diesem Jahr durchgeführte Verkauf von SECOP an die japanische Nidec-Gruppe gewesen. Ende April konnte AURELIUS den Hersteller von hermetischen Kompressoren für Kühl- und Gefrierschränke sowie für Kleinkühlanlagen für 185 Mio. EUR veräußern. Damit erzielte man für SECOP in etwa eine Verelffachung des investierten Kapitals.

Der neuerliche Beteiligungsverkauf der Getronics-Gruppe übertrifft mit einem Verkaufspreis von 220 Mio. EUR nun die erst kürzlich aufgestellte "Exit-Bestmarke" deutlich. Gleichzeitig kann AURELIUS mit der neuerlichen Transaktion nochmals den Erfolg des in diversen Berichten vom Shortseller Gotham City Research scharf attackierten Geschäftsmodells untermauern.

Käufer von Getronics ist die Bottega InvestCo S.á.r.l. mit Sitz in Luxemburg. ...

