BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat ein strafrechtliches Vorgehen gegen Gewalttäter bei den Protesten gegen den G20-Gipfel angekündigt. "Wer unter dem Deckmantel des Demonstrationsrechts Straftaten begeht, gehört nicht auf die Straße, sondern wird sich vor Gericht verantworten müssen", sagte Maas der "Rheinischen Post" (Samstag). Mit den Krawallen erweise die militante autonome Szene den vielen friedlichen Demonstrationen einen Bärendienst. Friedlicher Protest hingegen gehöre beim G20-Gipfel genauso zur Debatte wie die Gespräche der Regierungen.

In Hamburg ist es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Gipfelgegnern und der Polizei gekommen. Am Freitagmorgen eskalierte die Lage erneut. Hunderte Demonstranten versuchten, in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort der Staats- und Regierungschefs vorzudringen, um den Ablauf des Gipfels zu stören. An verschiedenen Stellen der Stadt wurden Autos angezündet, Demonstranten blockierten einen wichtigen Knotenpunkt im Hamburger Hafen./jac/DP/stw

AXC0137 2017-07-07/12:25