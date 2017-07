HAMBURG (dpa-AFX) - Der New Yorker Bürgermeister und Trump-Gegner Bill de Blasio wird sich beim Hamburger G20-Gipfel an Kundgebungen der bürgerlichen G20-Kritiker beteiligen. Außerdem wird de Blasio am Freitag (14.30 Uhr) mit dem Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen, teilte die Senatskanzlei mit.

Am Samstag wird der New Yorker Bürgermeister einen Vortrag im Thalia-Theater halten (11.00 Uhr). "Bill de Blasio ist die Stimme eines anderen Amerika", sagte Thalia-Intendant Joachim Lux, der den New Yorker Bürgermeister eingeladen hatte. Schließlich soll er am Samstag der Hauptredener beim "Fest für Demokratie und Menschenrechte" des Bündnisses "Hamburg zeigt Haltung" sein (14.00 Uhr). Das Bündnis wird von Personen aus Kirchen und Religionsgemeinschaften, SPD, Grünen, Gewerkschaften und Künstlern getragen.

Bill de Blasio löste im November 2013 mit einem erdrutschartigen Sieg den Republikaner Joe Lhota als Bürgermeister von New York ab. Er setzt sich für sozialen Ausgleich, Minderheitenrechte und Klimaschutz ein und profilierte sich als Gegenspieler von Donald Trump. Der 56-jährige de Blasio wird dem linken Flügel der demokratischen Partei zugerechnet./egi/DP/stw

AXC0140 2017-07-07/12:27