Netflix (WKN:552484) verkündete letzte Woche, dass die Serie Girlboss nicht weitergeführt werden würde. Diese hatte ihr Debüt erst vor ein paar Monaten gefeiert und basiert auf der Geschichte von der Nasty Gal-Gründerin Sophia Amoruso. Das Ende der Serie markiert eine weitere Show von Netflix, die nach The Get Down und Sense8 nicht weitergeführt wird. Noch bis zum letzten Jahr hatte es nur wenige Serien bei Netflix gegeben, die gleich wieder abgesetzt wurden.



Die wachsende Zahl der erfolglosen Serien ist allerdings etwas Gutes, wenn man CEO Reed Hastings fragt. ?Ich versuche unser Content-Team dazu zu bewegen, dass wir mehr Dinge haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...