München - Nach dem G20-Gipfel dürften die Märkte kommende Woche nicht nur wieder verstärkt auf die Makrodaten, sondern auch auf die zunächst in den USA anlaufende Halbjahreszahlensaison schauen, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick". Diese dürfte auf Basis der Konjunkturindikatoren insbesondere in Europa, aber auch in den USA, recht gut ausfallen.

