Der deutsche Metallisierungspastenhersteller hatte 2015 gegen Giga Solar geklagt. Heraeus prüft, ob es Revision gegen das Urteil einlegt und befürchtet eine verheerende Wirkung für Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Solarindustrie.Das Patentgericht in Taiwan hat eine Klage von Hereaus gegen Giga Solar zurückgewiesen. Es geht dabei um den Patentschutz für die Paste Nr. 1432539, wie der deutsche Hersteller am Freitag mitteilte. Heraeus werde das Urteil sorgfältig prüfen und behalte sich das Recht vor, in Brufung zu gehen. Am 10. Juni 2015 hatte der deutsche Photovoltaik-Zulieferer ...

