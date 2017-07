BERLIN (dpa-AFX) - Wer aus Gesundheitsgründen nicht mehr oder nicht mehr voll arbeiten kann, wird bessergestellt. Dazu nahmen Änderungen bei der Erwerbsminderungsrente am Freitag die letzte Hürde im Bundesrat. Das Gesetz sieht Verbesserungen für diejenigen vor, die ab 2018 neu in eine Erwerbsminderungsrente gehen. Derzeit werden Betroffene bei der Rente so gestellt, als hätten sie bis zum 62. Lebensjahr weiter gearbeitet. Dies wird stufenweise bis 2024 auf 65 Jahre verlängert. Nach Abschluss der Anhebung profitieren davon alle Versicherten, die vor Erreichen ihres vollendeten 65. Lebensjahres eine Erwerbsminderungsrente beziehen müssen./bw/DP/stw

