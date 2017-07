München (ots) -



Jana Ina Zarrella ist das Gesicht der wahrscheinlich heißesten Show des Jahres: "Love Island". Im Herbst entführt RTL II seine Zuschauer auf eine sonnige Insel und gibt Singles die Chance auf die Zeit ihres Lebens.



Attraktive Singles, eine luxuriöse Villa auf einer paradiesischen Insel und die Suche nach der großen Liebe: Das sind die Zutaten für "Love Island", den britischen Show-Import bei RTL II. Das Format, das den TV-Markt in England gehörig durcheinanderwirbelte, wird in diesem Herbst in deutscher Fassung produziert und ausgestrahlt.



Die brasilianische Moderatorin Jana Ina Zarrella wird durch die Show führen, in der die Zuschauer mehr denn je Einfluss auf das Geschehen der Sendung haben. Wer keinen Partner findet, läuft Gefahr, die Insel verlassen zu müssen.



Shona Fraser, Leiterin Entertainment & Development bei RTL II: "Die Zuschauer dürfen sich auf tolles Unterhaltungsfernsehen freuen. Mit Jana Ina konnten wir für 'Love Island' eine Moderatorin gewinnen, die wahrlich eine Expertin in Sachen Liebe ist. Gemeinsam mit ihr schicken wir den heißen Sommer in die Verlängerung."



Jana Ina Zarrella: "Den Partner fürs Leben zu finden, ist sicher eines der schönsten Dinge im Leben, da spreche ich aus Erfahrung! Ich freue mich sehr, in dieser neuen und spannenden Datingshow die Gastgeberin auf 'Love Island' zu sein. Als zwölf Jahre glücklich verheiratete Frau werde ich versuchen, den Kandidaten bestmöglich zur Seite zu stehen, so dass sich hoffentlich Mr. und Mrs. Right finden."



Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Interessierte können sich ab sofort als Teilnehmer für das Format bewerben. Weitere Informationen auf http://www.rtl2.de/loveisland.



