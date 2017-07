Die Heizölpreise geben am Freitag noch einmal deutlich nach! Am Vormittag sind Abschläge von bis zu einem Cent zw. Rappen je Liter zu beobachten. Entsprechend der aktuellen Ölpreistendenz können sich diese zum Nachmittag hin noch ausweiten. Die Ölpreise an den Rohstoffbörsen in New York und London haben ihre knapp 14-tägige Erholungsrallye ad acta gelegt und Fallen wider. Am Donnerstag ging es leicht, ...

