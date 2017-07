DAX - Mit Bonus hebeln!

Richard Pfadenhauer,

Die Investoren werden etwas nervös. Der DAX® sinkt. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new steigt. Einem Beitrag in der Börsenzeitung von heute zufolge rechnen die meisten Banken derzeit nicht mit einem kräftigen Anstieg der Aktienbarometer.

In Phasen wie diesen können Bonus Cap-Zertifikate eine interessante Alternative zum Direkteinstieg in eine Aktie sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet. Wird die Barriere während der gesamten Laufzeit nicht berührt oder unterschritten erhalten Anleger das Bonuslevel, angepasst um das Bezugsverhältnis ausbezahlt. Je nach Wahl der Barriere und Bonuslevel/Cap bieten Bonus-Cap-Produkte sogar noch einen Hebel gegenüber der Aktie. In der unten stehenden Tabelle sind Produkte auf den DAX® sowie die Aktien von adidas, Daimler und RWE aufgelistet, die einen Abstand zur Barriere von mindestens 14 Prozent und eine Laufzeit bis Dezember 2017 aufweisen und dennoch die Chance auf eine angemessene Renditen bieten.

Beispiel RWE:

Notiert die Aktie von RWE stets oberhalb von EUR 15,00 erhalten Anleger am Laufzeitende im Dezember diesen Jahres EUR 22,50 pro Papier. Aktuell notiert das Wertpapier bei EUR 19,74. Wird die Barriere jedoch verletzt erlischt die Chance auf die Bonuszahlung und es drohen Verluste.

Charttechnischer Ausblick: RWE

Die Aktie von RWE bildet seit Ende 2016 einen Aufwärtstrend. Kurzfristig befindet sich das Papier allerdings in einer Konsolidierung. Dabei sank die Aktie inzwischen auf die 10-Wochen-Durchschnittslinie (EUR 17,75). Solange dieses Level hält besteht die Chance auf einen Reversal bis in den Bereich von EUR 20. Kippt die Aktie hingegen unter 17,75 droht ein Rücksetzer bis EUR 16,30.

RWE in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.04.2012 - 20.04.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap Zertifikate für eine Spekulation auf einen moderaten Anstieg bzw. moderaten Rückgang der Aktie/des Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Bonuslevel / Cap (obere Kursgrenze) in EUR/Punkte

Barriere in EUR/Punkte

Abstand zur Barriere in % Finaler Bewertungstag adidas HU94TS 200,96 220,00 150,00 14,3 13.12.2017 Daimler HU74WC 82,51 90,00 54,00 14,7 13.12.2017 DAX® HW2DLF 428,38 50.000 10.600 14,2 15.12.2017 RWE HW322Y 19,74 22,50 15,00 14,4 13.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.07.2017; 11:24 Uhr

Informationen rund um Bonus Zertifikate finden sie hier als Broschüre oder Video. Weitere Produkte finden Sie unter: www.onemarkets.de

