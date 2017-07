Mainz (ots) -



Der erste Monatsgewinner von "ZDI talents" steht fest: Paul Peter Simons mit dem Video "Fühlen wie Ihr". Eine Jury, bestehend aus den Redaktionen von "Terra X: Lesch & Co" und "Das kleine Fernsehspiel" sowie der European Web Video Academy, hatte aus den zahlreich eingereichten Werken zum Thema "Das Leben in der Zukunft" die fünf besten ausgewählt; aus diesen wählte die Netz-Community das Sieger-Video. Dabei setzte sich BWL-Student Simons durch, der schon seit seiner Schulzeit Filme dreht. Er erhält das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Außerdem wird sein Gewinnerbeitrag im Sommer 2018 auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels im ZDF ausgestrahlt.



"Wir freuen uns über ein breites Spektrum an Einreichungen von fiktionalen Kurzfilmen über Musikvideos und Videoblogs bis hin zu Animationsfilmen, Kurzdokus und Infotainment beim ersten 'Cash & Quote Award'. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir auf dem YouTube-Kanal von 'ZDI talents' eine erfreulich hohe Interaktionsrate verzeichnen", so Claudia Tronnier, Redaktionsleiterin der ZDF-Nachwuchsredaktion "Das kleine Fernsehspiel", die mit ihrem Formatlabor "Quantum" gleich den nächsten Wettbewerbsaufruf startet. Bis Freitag, 23. Juli 2017, können Videos zum Thema "Deine Idee für eine Webserie" in der ZDF-Mediathek unter https://talents.zdf.de eingereicht werden.



Beim "Cash & Quote Award" fördert das ZDF gemeinsam mit der European Web Video Academy den Online-Nachwuchs. Jeden Monat ruft ein anderes Format aus der ZDF-Familie die Video-Creators in einem Wettbewerb auf, neue Ideen und Perspektiven rund um das jeweilige Format zu entwickeln. Das Preisgeld und die Ausstrahlung winken jedem Monatsgewinner. Der Video-Creator des besten Videos eines Jahres erhält einen Entwicklungsauftrag des ZDF.



