Das Wertpapier der Brenntag-Gruppe aus der Chemiebranche markierte zuletzt noch seine diesjährigen Verlaufshochs bei 56,32 Euro und etablierte zugleich ein Doppeltop in diesem Bereich. Das warf das Wertpapier im weiteren Verlauf deutlich zurück, wodurch die markante Horizontalunterstützung um grob 50,75 Euro angesteuert wurde. Nach einer mehrwöchigen und äußerst volatilen aber immer kleiner werdenden Seitwärtsbewegung (fallendes Dreieck) lösten Verkäufer im gestrigen Handel diese Formation regelrecht zur Unterseite auf und führten die Aktie geradewegs in ein kurzfristiges Verkaufssignal. Außerdem macht sich seit Dezember letzten Jahres zwischen 50,75 sowie 56,32 Euro zudem noch eine astreine SKS-Formation breit, die zusätzlich auf die Kursnotierungen drückt und weiteres Aufwärtspotential verspricht.

Short-Chance:

Die anhaltende Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer dürfte das Wertpapier von Brenntag in den kommenden Tagen zunächst in den runden Bereich von 48,50 Euro abwärts führen - nach einem kleineren Zwischenstopp in diesem Bereich ist anschließend ein weiterer Rücklauf bis in den Bereich der Kurslücke aus 2016 bei 47,31 Euro zu erwarten und kann bestens über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp oberhalb der Marke von 52,20 Euro aufhalten, größere Handelssignale auf der Oberseite entstehen erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über das Niveau von mindestens 53,00 Euro. In diesem Fall könnten direkte Kursgewinne bis an die Jahreshochs von 56,32 Euro folgen.

Einstieg per Market-Sell-Order: 49,49 Euro

Kursziel: 48,50 / 47,31 Euro

Stopp: > 52,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,01 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Brenntag AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 49,49 Euro; 12:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

