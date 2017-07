BERLIN (dpa-AFX) - Der Konflikt zwischen Management und Betriebsrat bei der Gütersparte der Deutschen Bahn verschärft sich. Der Gesamtbetriebsrat der Tochter DB Cargo nennt die derzeitige Umstrukturierung des Schienengüterverkehrs in einem internen Brief "eine absolute Bankrotterklärung", wie die "Süddeutsche Zeitung" (Freitag) berichtet. "Loks und Wagen fehlen - Kunden werden bewusst enttäuscht." Die Fahrzeuge seien aus dem Verkehr gezogen worden, obwohl man sie brauche. Zudem komme mehr digitale Technik zum Einsatz, die aber nicht ausgereift sei.

Die Planzahlen des Vorstands hätten "nichts mit der Realität vor Ort zu tun", zitiert das Blatt aus dem Schreiben. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürchten, dass die DB Cargo gegen die Wand gefahren wird." Daran ändere auch nichts, dass die Güterbahn bald eine Kostenentlastung wegen einer Senkung der Trassenpreise erwarten könne. Diese Millionen wolle das Management "eher zum Verschleiern eigener Fehlentscheidungen nutzen, als für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens".

DB Cargo hatte 2015 und 2016 Verluste eingefahren. Im Februar verständigten sich Betriebsrat und Unternehmensleitung auf ein gemeinsames Vorgehen. In diesem Jahr sollten demnach nicht mehr als 350 Stellen gestrichen werden. Die Eisenbahn- und Verkehrgewerkschaft (EVG) forderte den Vorstand von DB Cargo auf, "den desaströsen Sparkurs sofort zu beenden und das Unternehmen endlich auf Wachstum und Beschäftigung zu trimmen". Der Personalabbau in Produktion und Verwaltung müsse gestoppt werden. In der kommenden Woche will die Konzernspitze um Bahnchef Richard Lutz die Öffentlichkeit über die Lage bei DB Cargo informieren./brd/DP/stw

