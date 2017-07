Die Renditen am US-Rentenmarkt ziehen am Freitag auf ein Achtwochenhoch weiter an und entfachen unter Anlegern keinen Appetit auf US-Aktien. Dazu gesellen sich erneut abstürzende Ölpreise, die in der Regel ebenfalls an der Wall Street nicht gern gesehen werden. So gesehen scheint sich der Aktienmarkt recht wacker zu schlagen, denn der Terminmarkt suggeriert einen weitgehend unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt. Allerdings könnte sich das Blatt noch vor der Startglocke wenden. Denn mit dem Arbeitsmarktbericht für Juni wartet der wichtigste Impulsgeber noch auf die Investoren. Der Arbeitsmarkt ist ein durchaus zweischneidiges Schwert für den Markt. Gute Daten könnten die Konjunkturfantasie beflügeln, schwache die Hoffnung auf eine nicht zu nahe Straffung der Geldpolitik nähren, was möglicherweise die Anleiherenditen zurückkommen ließe.

"Die steigenden Renditen sind eine Reaktion auf die Abkehr der Notenbanken von ihrer Rechtfertigung der ultralockeren Geldpolitik. Werden die Daten diese Sicht zurückdrehen?", fragt Marktanalyst Richard Perry von Hantec. Die Arbeitsmarkt liefere somit den entscheidenden Impuls für die Stimmung am Markt.

