Berlin - Zur Jahresmitte stehen die Zeichen nach wie vor auf Wachstum, berichten die Analysten der Weberbank.So dürfte nach aktuellen Schätzungen die US-Wirtschaft in diesem Jahr um etwas über zwei Prozent und die Eurozone leicht unter zwei Prozent wachsen. Deutlich höheres Wirtschaftswachstum sei, wie in den Vorjahren auch, in den Schwellenländern zu erwarten. Allerdings lohne es sich, etwas genauer hinzuschauen. Die beiden größten Sorgenkinder der vergangenen Jahre - Russland und Brasilien - sollten zum Beispiel wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren können, während in China und Indien gewohnt hohe Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich zu erwarten seien.

