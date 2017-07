DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Trotz der massiven Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel kann Nordrhein-Westfalen nicht noch mehr Einsatzkräfte nach Hamburg entsenden. "Alles, was wir nach Hamburg schicken können, haben wir bereits dort", sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. NRW unterstütze den G20-Gipfel mit mehr als 2200 Polizeibeamten sowie über 200 Feuerwehrleuten, Unfallhelfern und Katastrophenschützern. Wegen dreier Großveranstaltungen in NRW an diesem Wochenende - Christopher-Street-Day in Köln plus zwei Festivals in Bochum und Dortmund - könnten keine weiteren Einsatzkräfte entbehrt werden./beg/DP/stw

