Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagmittag erneut im Minus, nachdem der Leitindex SMI am Morgen zwischenzeitlich über den Vortagesschluss gestiegen war. Nach wie vor belasten Unsicherheiten die Stimmung, so ein Händler. Die steigenden Renditen am Anleihemarkt sowie politische Spannungen drücken auf die Stimmung. Der Kassazinssatz der SNB stieg seit März mit +0,04% erstmals wieder über die Nulllinie und zum Franken stieg der Euro zeitweise bis knapp an die 1,10-CHF-Marke heran.

Die Spannungen um Nordkorea sowie die Unsicherheit um eine möglicherweise strafferen Geldpolitik in der Eurozone und den USA belasten die Stimmung. Die Erwartungen an den in Hamburg stattfindenden G20-Gipfel sind offenbar ebenfalls nicht allzu hoch. Von der Konjunkturseite kamen am Morgen gute Daten zur Produktion aus Deutschland, Frankreich und Italien, währen Grossbritannien einen Rückgang verbuchte. Hierzulande ging die Arbeitslosenquote im Juni zurück. Am Nachmittag steht der Arbeitsmarktbericht aus den USA und die Entwicklung der Löhne und Gehälter im Fokus, nachdem der ADP-Bericht für den Privatsektor eine weniger günstige Entwicklung angedeutet hatte.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,31% tiefer bei 8'859,61 Punkten (Tageshoch 8'891). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsst 0,15% auf 1'408,08 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,24% auf 10'075,55 ...

